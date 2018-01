Leitor reclama de valores indevidos em conta de celular

Olêncio Araújo tem um plano pós-pago da Vivo. Desde janeiro, ele entra em contato com a operadora para contestar valores cobrados indevidamente. Ele diz que se trata de uma taxa de serviço que não contratou. O leitor entrou em contato novamente para informar que a cobrança ainda persiste, mesmo após a reclamação.

Reclamação de Olêncio Araújo: “Sempre é cobrada uma taxa de um serviço que eu nunca contratei. A atendente estorna e diz que cancelou o serviço, mas no mês seguinte, este volta a ser cobrado. Em média, a Vivo cobra R$ 15 indevidamente todos os meses. Se eu não observar a conta, A Vivo fica com o meu dinheiro. Todos os meses é a mesma história.”

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que entrou em contato com o Sr. Olêncio para prestar os esclarecimentos necessários e o cliente encontra-se ciente das informações. A Vivo mantém à disposição de seus clientes os seguintes canais de atendimento:www.vivo.com.br/meuvivo, o aplicativo Meu Vivo; além do *8486 (ligações por celular); 1058 (ligações do fixo para informações da linha móvel ou do fixa) e 10315 para clientes da telefonia fixa São Paulo e para clientes oriundos da GVT. A ligação é gratuita. Este serviço funciona 24 horas nos sete dias da semana.”

