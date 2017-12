Leitor reclama de sinal de TV por assinatura

Eurico Cabral de Oliveira Filho comprou uma antena parabólica para assistir aos canais livres da Sky. Ele foi informado que deveria fazer o recadastramento para ter acesso aos mesmos, mas ainda assim está com dificuldades em ter acesso aos serviços.

Reclamação de Eurico Cabral de Oliveira Filho: “Compramos uma antena parabólica para usar os canais livres da Sky de forma gratuita. Apareceu uma mensagem de que precisávamos nos recadastrar. Ligamos para a empresa e fizemos o recadastramento. Como sugerido pelo atendente, também fiz o pagamento de uma taxa na Lotérica. Mesmo assim, o serviço não funcionou.”

Resposta da Sky: “A Sky informa que um dos seus objetivos é atender a todos os clientes com qualidade e o mais prontamente possível. A operadora pede desculpas pelo transtorno causado. Nossa equipe de atendimento entrou em contato com o cliente e esclareceu que para seguir a legislação e as normas contratuais, todos os usuários do Sky Pré-Pago precisam atualizar os dados cadastrais, onde é necessário realizar recargas para ter acesso tanto aos canais abertos, quanto aos canais fechados.”

