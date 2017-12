Leitor reclama de serviço prestado pela Net

Luiz dos Santos tem pacote de TV, internet e celular da Claro/ Net. Ele relata que o telefone fixo está com defeito: sempre que alguém liga para a sua residência, há dificuldade em conversar porque a pessoa não consegue escutá-lo. Além disso, a velocidade da internet também está muito lenta.

Reclamação de Luiz dos Santos: “Tenho a TV, internet e celular da Claro/ Net. Nosso telefone fixo é um drama, pois as pessoas não conseguem ouvir a gente quando nos ligam. O celular também não funciona direito e ainda nos cobram por pacotes que não foram solicitados. Já solicitei o cancelamento, mas as cobranças continuam. A internet também está com defeito, já que a velocidade está muito lenta.”

Resposta da Net: Em atenção à mensagem do sr. Luiz dos Santos, a Net informa que após atendimento técnico, os serviços foram normalizados. A operadora permanece à disposição.”

