Leitor reclama de serviço oferecido por empresa de telefonia

Laert Pinto Barbosa adquiriu um celular pré-pago da Claro e depois de alguns meses aceitou proposta da empresa de pagar mensalmente R$ 39,90. O valor veio correto na primeira fatura. Mesmo com saldo, o leitor enfrentou dificuldades para realizar ligações.

Reclamação de Laert Pinto Barbosa: “Adquiri um celular pré-pago há alguns anos e, em média a cada 3 meses, fazia a recarga. Há 4 meses, recebi uma proposta da Claro de pagar mensalmente R$ 39,90 o que, a princípio, achei interessante. A primeira fatura veio normalmente e efetuei o pagamento. De repente, quanto estava fazendo ligações, mesmo tendo saldo, comecei a receber mensagens de que não poderia fazer a as ligações.”

Resposta da Claro: “Em atenção à mensagem do Sr. Laert Barbosa, a Claro informa que, em contato com o cliente, as questões citadas foram esclarecidas. A operadora continua à disposição por meio de todos os canais de atendimento disponibilizados: SAC 1052, Fale Conosco, Chat, Atendimento por Carta e site www.claro.com.br.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.