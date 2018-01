Leitor reclama de serviço oferecido pela NET

O leitor José Paulo Guerra possui duas linhas telefônicas da NET. Como não utiliza uma delas, decidiu solicitar o cancelamento. No dia da solicitação, esclareceu que um dos números deveria permanecer ativo. Porém, no dia seguinte, observou que as duas linhas não estavam funcionado.

Reclamação de José Paulo Guerra: “Sou cliente há anos e possuo duas linhas de telefone fixo da NET. Como não utilizo uma delas, entrei em contato com o atendimento para fazer o cancelamento de uma delas. A atendente repetiu todas as informações e disse que cancelaria apenas uma, conforme o meu pedido. O serviço foi protocolado, mas no dia seguinte fui utilizar a linha que deveria permanecer ativa e o telefone estava mudo. Entrei em contato com a empresa e fui informado que as duas linhas foram canceladas.”

Resposta da NET: “Em atenção à mensagem do sr. José Paulo Guerra, a NET informa que após ajustes técnicos na linha telefônica, o serviço funciona normalmente. A operadora permanece à disposição.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.