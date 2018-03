Leitor reclama de serviço de TV por assinatura

Reginaldo Amaral relata que tem vários pontos de TV da Net em sua residência. Em uma das ocasiões, teve que pedir autorização para que um dos pontos fosse liberado. Ele reclama da burocracia. Também se queixa de valores abusivos e falha no sinal.

Reclamação de Reginaldo Amaral: “Informo que é lamentável a postura da Net referente ao atendimento que tive em janeiro, pois faz anos que sou cliente. Tenho pontos pela residência e tive que ouvir que teria que solicitar autorização para que os canais do ponto que está no quarto fossem liberados. Tenho o pacote HD Now. Também é importante dizer que aumentaram os valores dos filmes pagos sem comunicação aos clientes. Além disso, o serviço ficou sem sinal e ouvi que o supervisor iria retornar em 30 minutos e nada.”

Resposta da Net: “Em atenção à mensagem do sr. Reginaldo Amaral dos Santos, a Net informa que entrou em contato com o cliente para prestar esclarecimentos sobre o pacote contratado e fez os ajustes necessários, conforme solicitado. A operadora permanece à disposição.”

