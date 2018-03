Leitor reclama de serviço de empresa de telefonia

Eduardo Marchi relata que atrasou o pagamento de uma fatura da Tim e a empresa cancelou todos os seus serviços. Ele regularizou a situação e foi informado que em 48 horas todos os serviços seriam restabelecidos. No entanto, após o período informado, ele ainda não consegue utilizar o celular.

Reclamação de Eduardo Marchi: “Sou assinante do plano Tim controle que oferece ligação ilimitada e 5 GB de internet. A fatura vence todo dia 25. Em janeiro, atrasei a conta por motivos pessoais e a operadora cortou todos os serviços. Efetuei o pagamento no dia 14 de fevereiro e esperei dois dias seguintes para saber se a operadora havia recebido o pagamento. Entrei em contato com a Tim e realmente o pagamento já constava e o atendente me informou que em 48 horas todos os serviços seriam restabelecidos. Aguardei 48 horas e nada dos serviços voltarem a funcionar.”

Resposta da Tim: “O Centro de Relacionamento com o Cliente Tim entrou em contato com o Sr. Eduardo Marchi e o mesmo informou que o problema reportado já foi solucionado. Para mais informações sobre a operadora, basta acessar o site da empresa ou entrar em contato com o Centro de Relacionamento com o Cliente discando *144 do próprio celular ou 1056 de qualquer telefone.”

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mailspreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.