Leitor reclama de semáforos quebrados na zona leste

Simone Ferreira afirma que os semáforos da Avenida Deputado Dr. José Pinotti quebram constantemente no cruzamento com a Avenida Marechal Tito, na zona leste. Ela solicita providências definitivas para o problema.

Reclamação de Simone Ferreira: “Mesmo sem chuva, os semáforos costuma quebrar na Avenida Deputado Dr. José Pinotti. O problema é observado no cruzamento com a Avenida Marechal Tito. Já entrei em contato com a CET para reclamar, mas os atendentes informam que o local é alvo de roubo de fios.”

Resposta da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): “A Companhia de Engenharia de Tráfego informa que a falha semafórica no cruzamento da Avenida Moacir Dantas Itapicuru com a Dr. José Aristodemo Pinotti ocorreu por causa do furto de mais de 200 metros de cabos. Os cruzamentos da Avenida Deputado José Aristodemo Pinotti são alvos de reincidentes casos de vandalismo e furtos. De janeiro a setembro, foram registrados 18 casos de furtos na região.”

