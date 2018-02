Leitor reclama de seguro oferecido por instituição financeira

Antônio Carlos Moreira entrou em contato com o Banco do Brasil para conhecer as opções de seguro para automóveis. Depois de algumas negociações, fechou o serviço com o banco. No entanto, em viagem dias depois, não conseguiu utilizar o seguro.

Reclamação de Antônio Carlos Moreira: “Entrei em contato com o Banco do Brasil para solicitar a cotação de seguro para meu automóvel. Após longas tratativas, discutimos o valor do seguro e fechamos o seguro. O contrato começaria a valer a partir do mesmo dia e teria vigência de dois anos, com cobrança em débito automático. Dias depois, meu carro apresentou problema mecânico, que exigia o reboque com guincho. Eu estava com minha família na estrada, inclusive minha mãe, uma senhora de 86 anos de idade, e para minha indignação, ao entrar em contato com a Central da BB Seguro, a funcionária disse que não havia nenhum registro em meu nome e nem do veículo.”

Resposta do BB Seguros: “O BB Seguros informa que já contatou o leitor Antonio Carlos Moreira para esclarecer o ocorrido e comunicar que a apólice foi emitida.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.