Leitor reclama de queda constante de sinal de TV por assinatura

Paolo Valério relata que o sinal da TV por assinatura da Vivo em sua casa está apresentando falhas constantemente. O leitor também se queixa da qualidade da programação.

Reclamação de Paolo Valério: “Faça chuva ou faça sol, todas as semanas o sinal da TV por assinatura da Vivo apresenta defeito. Os serviços de manutenção não são de qualidade. Também ressalto que a programação não está boa.”

Resposta da Telefônica Vivo: “A Telefônica Vivo informa que, após visita técnica, o serviço do cliente foi normalizado. Em contato com o Sr. Jorge, o mesmo confirma o funcionamento. A Vivo oferece aos seus clientes o app Meu Vivo. Em redes sociais, a Vivo mantém um bot no Messenger, que permite que a atendente virtual fale com os clientes. A companhia também conversa com seus consumidores por meio da central telefônica 10315 (fixa) e *8486 (móvel), das lojas físicas e do SMS.”

