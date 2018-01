Leitor reclama de preço abusivo cobrado por drogaria

José Carlos comprou o medicamento Omeprazol pelo site da Drogasil. Ele relata que a embalagem com 42 comprimidos foi vendida por R$ 23,21. Mas a empresa enviou uma cartela com 28 comprimidos pelo valor de R$ 23,51. O consumidor entrou em contato com a Drogasil, mas não conseguiu pedir a devolução ou troca do produto.

Reclamação de José Carlos: “Comprei o medicamento Omeprazol pelo site da Drogasil. A embalagem com 42 comprimidos saiu por R$ 23,21. A Drogasil remeteu o medicamento em embalagem de 28 comprimidos por R$ 23,51, ou seja, com um valor por comprimido 55% mais alto. Por telefone, a moça que atendeu a ligação se limitou a dizer que nada podia fazer e que seria inútil pedir devolução ou troca.”

Resposta da Drogasil: “Entramos em contato com o sr. José Carlos Carvalho. Pedimos desculpas e acordamos com ele a melhor forma de solucionar a questão. Agradecemos a oportunidade e permanecemos sempre à disposição pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (11) 3004-8007, de segunda a sábado, das 8 às 21h.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.