Leitor reclama de postura de motorista do Uber

Pedro Shizawa relata que foi abordado pelo motorista do Uber mesmo após ter cancelado a solicitação. Ele diz que utiliza o serviço com frequência, porém se sentiu desconfortável com essa atitude.

Reclamação de Pedro Shizawa: “Após ter cancelado o pedido do Uber, acabei sendo abordado pelo motorista que se dirigiu até o local onde havia feito a solicitação para tirar satisfação com relação ao meu cancelamento. O motorista foi hostil e inconveniente. Vale salientar que é facultado ao cliente o cancelamento da corrida mesmo sem cobrança. Uso o Uber diversas vezes ao dia. Eu me senti profundamente desrespeitado.”

Resposta do Uber: “Definitivamente essa não é a experiência que a Uber deseja oferecer aos seus usuários. Lembramos que todas as ocorrências devem ser reportadas na plataforma.”

