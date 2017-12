Leitor reclama de mudanças em linha de ônibus da EMTU

Márcio de Jesus Rocha costuma utilizar o ônibus da linha 089, que faz trajeto entre Taboão da Serra e o Hospital das Clínicas (HC). Ele reclama que a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) decidiu fazer o ponto final na Estação Butantã. Segundo ele, pacientes que são atendidos no HC serão prejudicados porque terão que pegar outro ônibus para chegar ao hospital.

Reclamação de Márcio de Jesus Rocha: “A EMTU quer tirar de circulação integral as linhas de ônibus que saem de Taboão da Serra com destino ao HC, por exemplo, e fazer a parada final na Estação Butantã. Dessa forma, os pacientes que pegam a linha 089 com destino ao HC terão que fazer integração com os ônibus de São Paulo. Com a mudança, não teremos o mesmo fluxo de ônibus que hoje chega a 13 nos horários de pico, com saída a cada cinco minutos no período mencionado. Não entendo essa mudança no trajeto do ônibus intermunicipal.”

Resposta da EMTU: “A EMTU informa que desde o dia 16 de setembro a linha 089, que liga Taboão da Serra ao Hospital das Clínicas, em São Paulo, passou a fazer ponto final no Terminal Butantã. Os usuários que tiverem como destino final o trecho até Clínicas poderão fazer a integração, sem custo adicional, somente com o cartão BOM, para a nova linha circular 576. Os veículos deste serviço saem agora do referido terminal em intervalos de cinco minutos nos horários de pico. A medida visa melhorar a fluidez do transporte metropolitano no trecho de maior carregamento, entre o Terminal Butantã e os municípios de Taboão e Embu das Artes.”

