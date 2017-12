Leitor reclama de mau funcionamento de pacote de telefonia

Sérgio Martins reclama do atendimento da Vivo e reforça que empresa não resolve problemas com agilidade. Segundo ele, a distribuição do pacote de dados entre linhas dependentes, por exemplo, não está funcionando como foi anunciada pela empresa.

Reclamação de Sérgio Martins: “O atendimento ao cliente da Vivo móvel não está funcionando como antigamente. O atendimento nas redes sociais também não. A empresa faz divulgação sobre a possibilidade de o cliente distribuir o pacote de dados entre as linhas dependentes, mas a distribuição não ocorre normalmente.”

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que entrou em contato com sr. Sérgio Martins e o mesmo confirmou o funcionamento do serviço após ajustes necessários. Na ocasião do contato, o cliente deseja efetuar troca de aparelho, sendo orientado a encaminhar a marca e modelo do aparelho para verificarmos os descontos disponíveis, bem como a disponibilidade do mesmo.”