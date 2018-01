Leitor reclama de mau funcionamento de internet de banda larga

Marcos Archina Weigt entrou em contato por diversas vezes com a Net para solucionar problema com a banda larga, porém o defeito persiste. Ele afirma que, todos os dias, precisa desligar o modem para agilizar o funcionamento do serviço digital.

Reclamação de Marcos Archina Weigt: “Já perdi as contas de quantos chamados e reclamações já fiz à Net, porque a banda larga não funciona. Pelo menos uma vez por dia, tenho que desligar o modem, pois o serviço está lento ou para de funcionar. Isso acontece com todos os moradores do prédio. Não adianta reclamar, pois o serviço continua muito ruim.”

Resposta da Net: “Em atenção à mensagem do Sr. Marcos Archina Weigt, a Net informa que entrou em contato com o cliente e fez os ajustes no pacote contratado. A operadora permanece à disposição.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.