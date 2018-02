Leitor reclama de má qualidade de sinal de TV a cabo após fortes chuvas

Marcelo Ricomini se queixa das quedas de internet e sinal de TV a cabo que têm ocorrido frequentemente após fortes chuvas. Ele reforça que contratou o plano de telefonia, internet e TV a cabo da Vivo por fibra ótica.

Reclamação de Marcelo Ricomini: “Contratei o plano de telefonia, internet e TV a cabo da Vivo, via fibra ótica. Em suma, por meio do plano contratado, o cliente teria direito a internet, dois pontos de TV à cabo e telefonia fixa. Pois bem, após fortes chuvas, as quedas de internet e do sinal da TV a cabo se tornaram frequentes, sendo que, com relação a este último, um dos pontos, especificamente o da sala, parou completamente de funcionar.”

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que, após ajustes técnicos, o serviço mencionado pelo sr. Marcelo Ricomini está funcionando normalmente. A empresa entrou em contato com o sr. Celso para prestar os esclarecimentos necessários.”

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.