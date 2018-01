Leitor reclama de má qualidade de leite da marca Baggio

Caio Valentin comprou oito caixas do leite Baggio. Ao consumir o produto, a filha e a esposa não se sentiram bem. Depois de experimentar o leite, também passou mal. O leitor guardou as caixas lacradas e solicitou auxílio para realizar a troca das mercadorias. Ele diz que tentou entrar em contato com a empresa, mas não foi atendido.

Em resposta ao Estado, a GPA informa que realizou a troca das caixas de leite.

Reclamação de Caio Valentin: “Comprei oito caixinhas de leite da marca Baggio pela primeira vez. Ao consumir o produto, minha filha e minha esposa não se sentiram muito bem, e ficaram com dor de barriga. Ao chegar do serviço, experimentei o leite e não deu outra; também fiquei com dor de barriga. Estou com mais seis caixinhas do leite guardadas esperando uma resposta da empresa. Já entrei em contato direto no site e via telefone e não houve nenhuma resposta. O produto foi comprado no Atacadista Assaí da rodovia Fernão Dias.”

Resposta da empresa GPA: “A rede informa que pauta suas ações no respeito ao cliente e possui processos para garantir a qualidade dos produtos comercializados em suas lojas. Sobre o caso mencionado, a loja informa que realizou a troca do produto e vai acionar o fabricante para apurar o ocorrido.”