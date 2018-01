Leitor reclama de má qualidade de colchão

Miriam Ferreira Flávio adquiriu um colchão da Ortobom em novembro do ano passado. Porém, com pouco tempo de uso, o produto começou a descosturar. Ela pediu auxílio à loja onde comprou a mercadoria, mas não foi atendida.

Reclamação de Miriam Ferreira Flávio: “Comprei um colchão da Ortobom na loja de Alphaville em novembro do ano passado. Ocorre que o colchão começou a apresentar defeito, descosturando por todas as laterais do colchão. Liguei na referida loja que não me deu assistência. Marcaram de fazer a visita técnica e não vieram. Uma funcionária prometeu fazer a troca do produto, mas também não aconteceu. Já entrei em contato com o SAC da Ortobom, por e-mail e por telefone, e também não me deram assistência. Estou muito decepcionada com o atendimento tanto da loja Orthoville quanto da empresa.”

Resposta da Ortobom: “Assim que a Ortobom teve conhecimento do ocorrido, providenciou a troca do produto. A Ortobom pede desculpas à senhora Miriam Ferreira Flávio pela falha, pois a empresa é rígida no tocante ao atendimento ao cliente e, principalmente, à qualidade dos produtos entregues ao consumidor, não admitindo falha em qualquer hipótese e, sendo assim, convocou o franqueado para treinamento de reciclagem imediatamente.”

