Leitor reclama de má prestação de serviço por parte da Sabesp

No dia 21 de fevereiro de 2017, a empresa de saneamento realizou uma obra para corrigir um vazamento em frente à residência de Leonardo Graciani, na Rua Alto do Bonfim, Vila Santa Catarina, na zona sul de São Paulo. Porém, a Sabesp quebrou e não consertou a calçada do morador. Ele diz que cobrou satisfação e não obteve retorno.

Em resposta ao Estadão, a Sabesp pede desculpas pelo inconveniente e informa que já realizou o reparo.

Reclamação de Leonardo Graciani: “A Sabesp realizou uma obra para conter um vazamento em frente a minha casa. Destruíram toda a calçada e saíram sem dar satisfação de quem voltaria para arrumar o problema ou quando fariam isso. E se acontece uma emergência com meu avô ou com minha mãe que tem problema de mobilidade? Desde a saída da equipe, foram realizadas diversas ligações para a ouvidoria da Sabesp perguntando quando o problema seria resolvido. Ninguém perguntou se poderia quebrar a calçada, ninguém levou em consideração a mobilidade dos residentes e simplesmente ignoraram diversas vezes o meu chamado”.

Resposta da Sabesp: “A Sabesp informa que no dia 21 de fevereiro esteve na Rua Alto do Bonfim para consertar vazamento na rede de água. Outra equipe esteve no local no dia 22 de fevereiro e executou o aterro da vala e reposição da calçada. Os serviços foram finalizados no dia seguinte, com a colocação da calçada especial e da capa asfáltica. A companhia pede desculpas pelos transtornos ocasionados”.