Leitor reclama de má prestação de serviço de empresa de telefonia

Fabrício Scarcelli relata que um atendente da Vivo entrou em contato com ele para oferecer um serviço chamado Soluciona TI. Caso aceitasse a proposta, a velocidade da internet passaria de 15 para 25 MB. O cliente afirma que o acordo não foi cumprido.

Reclamação de Fabrício Scarcelli: “A Vivo entrou em contato para oferecer um serviço chamado Soluciona TI, que é uma espécie de aluguel de computadores com pagamento na conta do telefone. A atendente garantiu que, se aceitasse a proposta, a velocidade da internet de 15 MB subiria para 25 MB, o que me fez então optar pelo serviço. Porém, essa internet de 25 MB nunca chegou. Essa velocidade só é possível onde há fibra ótica, o que não é o caso de Ilhabela, litoral paulista. Descobri esse detalhe quando liguei para reclamar.”

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que os esclarecimentos foram feitos ao Sr. Fabrício. Foi feito o cancelamento do serviço Soluciona TI sem a cobrança de multa. Também foi informado ao cliente que a cobrança e a retirada do equipamento (que ocorre dentro de 30 dias) seguem as regras contratuais.”

