Leitor reclama de lixo acumulado após poda de árvore

Daniel Ramos relata que a Prefeitura Municipal de São Paulo realizou a poda de árvores nas proximidades do Instituto Médico Legal (IML), localizado na Avenida Dr. Enéas Carvalho Aguiar, perto do Metrô Clínicas, na zona oeste da capital. Porém, após três meses, o lixo acumulado depois do serviço de manutenção permanece no local.

Reclamação de Daniel Ramos: “A Prefeitura efetuou a poda das árvores próximas ao IML da Avenida Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, em dezembro de 2016. Três meses depois, ainda não foi recolhido o lixo resultante. Além de atrapalhar a circulação em um local de grande movimentação de pedestres, o abandono do trecho ‘convida’ os transeuntes a depositarem ainda mais lixo no local”.

Resposta da Prefeitura Regional Pinheiros: “A Prefeitura Regional Pinheiros informa que irá avaliar o local citado e, sendo atribuição da administração municipal, os serviços entrarão na programação de atividades. Em caso de responsabilidade de alguma concessionária prestadora de serviço, esta será acionada.”

