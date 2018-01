Leitor reclama de ligações indevidas

Walter Troiani se queixa que há pelo menos cinco anos recebe chamadas telefônicas do Grupo Recovery. Em todas as ocasiões, o atendente procura por uma pessoa chamada Adriano. Ele diz que é o titular da linha fixa há mais de 20 anos e não conhece ninguém com esse nome. O leitor pede que a empresa pare com as ligações.

Reclamação de Walter Troiani: “Imagino que um devedor tenha cadastrado, por má fé, meu número de telefone. Por inúmeras vezes, eu procurei o Grupo Recovery, que gerou as ligações, para pedir o fim desta prática. Por 30 dias, as ligações cessam, e depois começam novamente. Meu próximo passo será procurar a Justiça.”

Resposta da empresa Recovery: “Com relação à solicitação do leitor, a Recovery informa que entrou em contato com sr. Troiani e já solucionou a questão. A empresa preza pelo bom atendimento e tem como principal objetivo a reinserção dos clientes no mercado de crédito.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.