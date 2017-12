Mário Greco relata que, desde 2014, a empresa Vivo cobra o serviço de 4 MEGA, porém oferece velocidade de apenas 1 MEGA. Tem dias que não consegue acessar e-mails, vídeos e redes sociais. Ele está com dificuldade para entrar em contato com o atendimento.

Reclamação de Mário Greco: “Desde 2014, a Vivo me cobra o serviço de 4 MEGAS de internet, mas a velocidade não chega a 1 MEGA. Reclamo ainda do mau atendimento de seus atendentes, tendo em vista que nunca conseguem resolver os problemas. São dias e mais dias sem nem sequer conseguir acessar um e-mail, ver um vídeo ou acessar redes sociais.”

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que fez o cancelamento da banda larga e do identificador de chamada, bem como o ressarcimento do valor cobrado em conta com vencimento em dezembro e janeiro, respectivamente. O sr. Mário está ciente.”

