Leitor reclama de instalação inadequada de telefonia fixa

Antônio Carreiro solicitou a instalação de uma linha fixa da Vivo, porém a empresa não fez o procedimento conforme o consumidor havia solicitado. O leitor relata ainda que recebeu cobranças indevidas por um serviço que não utilizou.

Reclamação de Antônio Carreiro: “Fiz o pedido de instalação de linha fixa em minha residência. No dia da instalação, eu recusei a linha, pois não se tratava de uma linha fixa cabeada para poder usufruir do serviço de Vivo internet. A empresa enviou um chip para uso em celular. Eu recebi cobranças indevidas da Vivo no valor de R$ 61,93 e no valor de R$ 4,99.”

Resposta da Telefônica Vivo: “A Telefônica Vivo informa que a linha foi cancelada por não utilização do serviço, sem débitos pendentes correspondentes à linha. Em contato com sr. Antônio, o mesmo está ciente das tratativas realizadas.”

