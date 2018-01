Leitor reclama de furto de fios elétricos

Erismar Queiroz Barros ficou mais de uma semana sem conseguir utilizar o telefone fixo de sua residência localizada na Via Anchieta, no Sacomã, na zona sul de São Paulo. Ele explica que os fios foram furtados e a Vivo não soluciona a questão.

Reclamação de Erismar Queiroz Barros: “Estou há mais de uma semana sem utilizar o telefone fico e a Vivo não enviou nenhuma equipe técnica de manutenção ao local. Eu uso o telefone para trabalhar e estou perdendo clientes por causa disso. A Vivo e demais empresas de telefonia deveriam ter mais respeito pelos seus clientes.”

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que, após ajustes técnicos, o serviço do Sr. Erismar Queiroz Barros está funcionando normalmente. A empresa informa ainda que o cliente será ressarcido, em conta telefônica, com vencimento em 1º de maio de 2017, do valor correspondente ao período em que o serviço apresentou problema. A empresa entrou em contato com o Sr. Erismar para prestar os esclarecimentos necessários.”

