Leitor reclama de extravio de encomenda

Osmar Engel Macedo se queixa que algumas mercadorias vindas do exterior e liberadas desde novembro pela alfândega desapareceram. Ele cobra a responsabilidade dos Correios no caso. Entrou em contato com a empresa, mas não conseguiu resolver o problema.

Reclamação de Osmar Engel Macedo: “Mercadorias vindas do exterior e liberadas desde novembro pela alfândega estão ‘desaparecendo misteriosamente’. Como podem ‘extraviar’ uma mercadoria que já passou pela alfândega e estava sob a responsabilidade dos Correios? E não adianta ligar para a empresa, pois não esclarecem o ocorrido.”

Resposta dos Correios: “Os objetos citados estão em processo de entrega. Somente um deles não foi localizado no fluxo postal e, em razão disso, é devida indenização ao remetente, conforme regras postais internacionais. É importante destacar que o frete contratado para esses objetos, Leve Internacional, prevê um prazo maior de entrega e não possui rastreamento de todas as etapas do processo. As informações disponíveis são a entrada do objeto no Brasil, procedimentos alfandegários e a entrega ao destinatário. Os Correios lamentam pelos transtornos e colocam-se à disposição para quaisquer outras informações pelo 0800 725 0100 ou pelo site correios.com.br.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mailspreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.