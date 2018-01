Leitor reclama de entulho acumulado em canteiro de avenida

Idelário Miguel Caldeira solicita a retirada de entulho presente no canteiro central da Avenida Marechal Argolo Ferrão, na Vila Sabrina, na zona norte de São Paulo. Além do lixo, ele informa que o mato também está muito alto em alguns trechos da via. A preocupação é maior porque há duas escolas infantis nas proximidades e há risco de transmissão de dengue e proliferação de pernilongos e ratos. Quando chove, há acúmulo de água, o que pode agravar a incidência de doenças.

Reclamação de Idelário Miguel Caldeira: “Solicito providências urgentes da Prefeitura de São Paulo para que sejam executados serviços de corte de mato, retirada de lixo e entulho em toda extensão do canteiro central da Avenida Marechal Argolo Ferrão, na Vila Sabrina. Na região, há duas escolas infantis. Há risco de transmissão de doenças devido à proliferação de ratos e pernilongos. O acúmulo de chuva também pode provocar dengue nos moradores do bairro. Solicito providências.”

Resposta da Prefeitura Regional Vila Maria/ Vila Guilherme: “A Prefeitura Regional Vila Maria/ Vila Guilherme esclarece, inicialmente, que grande parte do canteiro central da Avenida Marechal Argolo Ferrão, no trecho entre a Praça Ângelo Conti até a Rua Soldado Alcebíades Bobadilha da Cunha, pertence à AES Eletropaulo, onde há transmissões de alta tensão. A concessionária foi acionada para realizar o corte de mato e limpeza do local. Referente aos outros trechos da avenida, a regional informa que realiza serviços de varrição três vezes por semana e retirada de entulho nos pontos viciados duas vezes por semana. A via está na programação para receber intervenções já na próxima semana.”

