Leitor reclama de embalagem de produto danificada

Há quatro meses, Carlos Eduardo tenta trocar uma mercadoria que comprou e estava danificada. Assim que chegou em casa observou a presença de um inseto dentro da embalagem. Ele entrou em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da empresa, mas não conseguiu resolver a questão.

Reclamação de Carlos Eduardo: “Há quatro meses, detectei que a embalagem de um produto que havia comprado estava danificada. Dentro do produto tinha um inseto. Tentei falar com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa, mas não obtive sucesso.”

Resposta da Hypermarcas: “A Hypermarcas informa que entrou em contato com o Sr. Carlos Eduardo para realizar a troca do produto. A companhia ressalta que não dispõe de frota própria para a entrega de produtos a clientes ou a substituição de itens para consumidores atendidos por meio do SAC, recorrendo sempre a terceiros em sua operação.”

