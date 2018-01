Leitor reclama de deterioração de praça em SP após obra da Comgás

por André Caceres

Werner Schultze reclama que a Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) causou danos à Praça Enzo Ferrari, em Interlagos, na zona sul da capital paulista, após uma obra de reparação no local. O leitor disse que a grama e os canteiros de flores foram deteriorados com o serviço.

Em resposta, a Comgás afirmou que as intervenções na praça terminaram duas semanas depois da reclamação e que “houve recomposição” do local.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Reclamação de Werner Schultze: “No começo de dezembro de 2016, a Comgás devastou boa parte da Praça Enzo Ferrari, em frente ao Autódromo de Interlagos, para a colocação de tubulações e de válvulas. A companhia terminou o serviço, mas deixou a praça devastada: não repôs nem a grama e nem os canteiros de flores que enfeitavam o local. Entendo que houve a necessidade de se entrar com escavadeira e caminhão para executar a obra, mas, terminado o serviço, era obrigação da Comgás deixar a praça no mesmo estado de conservação em que a encontrou antes de iniciar a obra.”

Resposta da empresa: “A Companhia de Gás de São Paulo informa que realizou, na Praça Enzo Ferrari, uma obra de substituição de um equipamento da rede em caráter emergencial. As intervenções só foram concluídas no dia 21 de dezembro, quando a houve a recomposição do local.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.