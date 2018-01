Leitor reclama de descaso da Volvo Penta

Marcelo Calandra Albertini relata que estava navegando quando o motor de seu barco começou a apresentar defeito. Ele reclama que a empresa queria cobrar um valor elevado para realizar o conserto.

Reclamação de Marcelo Calandra Albertini: “Eu tenho um barco e comprei um motor da Volvo Penta. Desde o início, ele apresentou um barulho na polia. Depois, com 90 horas, o motor teve uma quebra de correia, logo após a revisão. Eu estava navegando em alto-mar com a minha filha com oito anos na época. Ela ficou muito assustada e acabei seguindo com o barco até um local seguro. Ocorre que o motor, por não ter a correia, fica sem refrigeração e o volante também endurece. Com isso, o motor superaqueceu, e perdi com esse conserto R$ 18 mil – que assumi, pois foi o meu erro. Novamente houve o mesmo problema, mas não me conformo com o fato da empresa querer me cobrar R$ 23 mil por um erro de projeto de motor, pois ocorreu novamente o mesmo problema.”

Resposta da Volvo Penta: “A Volvo Penta está em contato com o Marcelo Albertini para atender às demandas relatadas por ele. A Volvo Penta reforça, no entanto, que para ter o motor funcionando com 100% de sua performance e evitar problemas, é necessário fazer as revisões recomendadas e manter as manutenções em dia.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.