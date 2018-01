Leitor reclama de demora em finalizar portabilidade de telefone

Kazuo Tanaka decidiu trocar o contrato com a Net e contratar o pacote da Vivo, desde que fosse feita a portabilidade do telefone fixo. No entanto, ao entrar em contato novamente com a empresa de telefonia, o leitor foi informado que sua linha já estava com outro cliente.

Reclamação de Kazuo Tanaka: “No fim do ano passado, resolvi trocar o meu contrato com a Net e contratei um pacote da Vivo, com o compromisso de fazer a portabilidade do telefone fixo, que tinha há muitos anos. No momento da instalação, eu fiquei com um telefone fixo com número que deveria ser provisório. Como a portabilidade não ocorria, eu liguei diversas vezes. Para minha surpresa, fui informado que o meu antigo telefone já estava com a Vivo e que estava cadastrado com outro cliente.”

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que o sr. Kazuo Tanaka foi atendido em sua solicitação. O cliente está ciente do atendimento.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.