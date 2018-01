Leitor reclama de defeito em software

Ivon Domingos comprou um computador da Dell no valor de R$ 2.140 no Walmart , da Avenida Pacaembu, em 2016. Com menos de um ano de uso, o programa Office 365 começou a apresentar defeito.

Reclamação de Ivon Domingos: “Eu comprei no ano passado um computador da Dell no valor de R$ 2.140 no Walmart da Avenida Pacaembu. Neste ano, o programa Office 365 começou a apresentar defeito no computador, travando toda hora. Estou em fase de término do Trabalho de Conclusão de Curso. Também sou portador de deficiência física e utilizo o computador para as atividades escolares.”

Resposta da Dell: “A Dell informa que o serviço de suporte em garantia está limitado aos produtos fabricados pela empresa ou comercializados na loja da mesma. Caso o cliente tenha alguma dúvida ou necessite de suporte para funcionalidades de seu equipamento, a empresa está à disposição pelo telefone 0800 9703355. A Dell ressalta que preza pela qualidade do atendimento prestado aos seus clientes e visa sempre a sua melhoria a fim de que os mesmos permaneçam constantemente satisfeitos.”

