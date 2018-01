Leitor reclama de defeito em linha de telefone fixo

Wilson Bento Candeloro observou em 15 de fevereiro que seu telefone fixo estava sem linha. Desde então, fez quatro reclamações à Vivo. Um dos atendentes disse que se trata de uma manutenção na região, porém, o leitor não foi informado com antecedência pela empresa. O consumidor tem 81 anos e relata que depende do telefone fixo para situações diárias.

A Vivo esclarece que o problema foi solucionado.

Reclamação de Wilson Bento Candeloro: “Abri quatro chamados na Vivo porque meu telefone fixo estava sem linha. O atendente do dia 16 de fevereiro disse que se tratava de manutenção do local, mas a interrupção do serviço não foi comunicada aos assinantes com antecedência conforme previsto em lei. Reclamei à ouvidoria sobre a minha condição, e que tinha direito ao atendimento imediato e preferencial de acordo com o Estatuto do Idoso, mas infelizmente o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e a Ouvidoria não se importaram com a minha situação, sendo ambos negligentes ao extremo com a situação de risco a que fui submetido”.

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que, após ajustes técnicos, o serviço do sr. Wilson Bento Candeloro está funcionando normalmente. A empresa informa ainda que o cliente será ressarcido, na próxima conta telefônica, com relação ao p23eríodo em que o serviço apresentou problema. A empresa entrou em contato com o sr. Wilson para prestar os esclarecimentos necessários”.