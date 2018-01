Leitor reclama de defeito em carteira com menos de um mês de uso

Fábio Alcides ganhou uma carteira no fim de dezembro. Após um mês de uso, observou que a mercadoria começou a descosturar. Ele entrou em contato com a loja para fazer a troca do produto. Porém, não obteve retorno dentro do prazo estipulado.

Em resposta ao Estado, a TNG informa que o consumidor foi ressarcido.

Reclamação de Fábio Alcides: “Eu ganhei de Natal uma carteira preta da TNG, mas, com um mês de uso, acho que nem isso, ela começou a apresentar defeito. Eu fui até a loja, preenchi os formulários, mas depois de 30 dias não obtive retorno do atendente. Entrei em contato, via telefone, mas a loja estava sem sistema. A minha carteira antiga durou quase dois anos, e esta, com menos de um mês de uso, já apresentou defeito”.

Resposta da TNG: Informamos que o processo em nome do cliente já foi finalizado, e foi efetuado crédito em conta. Sendo assim, o depósito foi realizado no dia 18 de abril de 2017.”