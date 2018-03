Leitor reclama de defeito em aparelho de televisão

Hélio Caserta comprou uma TV da Samsung em agosto do ano passado. Com menos de seis meses, o aparelho apresentou defeito. Ele foi até um assistência técnica, mas o atendente disse que a empresa não cobriria o serviço, alegando mau uso do produto.

Reclamação de Hélio Caserta: “Comprei uma TV Samsung em 9 de agosto de 2017. No dia 4 de janeiro, levei a uma assistência técnica por causa de a uma mancha na tela. Recebi a resposta que a garantia não cobriria o serviço, pois se tratava de mau uso do produto. Como assim, mau uso? A TV fica na sala, em cima de um móvel de madeira e nunca saiu de lá desde a compra. Tenho uma TV de tubo que tem mais de vinte anos e funciona perfeitamente.”

Resposta da Samsung: “Em resposta ao caso do Sr. Hélio Caserta, a Samsung informa que orientou o consumidor e o caso foi solucionado. O cliente está ciente que a empresa acompanhará o processo até a finalização do caso. Qualquer dúvida, estamos à disposição”.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mailspreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.