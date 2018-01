Leitor reclama de consumo indevido de seu pacote de internet

Juliano Narloch observou em sua fatura um desconto referente ao consumo de internet pelo celular mesmo quando utilizou o Wi-Fi em sua residência. Ele entrou em contato com a Vivo, mas não conseguiu esclarecer a situação.

Reclamação de Juliano Narloch: “Percebi algo errado com meu pacote de internet da Vivo. Quando saio de casa, desligo o Wi-Fi do meu celular e verifico quanto ainda eu tenho de internet para usar. Eu sempre desligo minha internet móvel da Vivo e ligo o Wi-Fi residencial. Mas verifiquei que a Vivo desconta do cliente o pacote de internet móvel mesmo quando o acesso aos dados está desligado.”

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que os esclarecimentos foram feitos ao sr. Juliano. Foi efetuada a análise pela área responsável e não foi identificada falha referente ao consumo de dados. A empresa fez a adequação para o plano Controle 1 GB e foi efetuado o cancelamento de duas faturas.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.