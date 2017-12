Leitor reclama de cobranças indevidas

Há 45 dias, Rodrigo Tavora tentou alterar o plano de seu celular. Ao entrar em contato com a Claro/Net, foi informado que havia contas em aberto, embora as faturas estivessem em débito automático. Em uma loja física, descobriu que o seu CPF havia sido usado por outra pessoa.

Reclamação de Rodrigo Tavora: “Tentei alterar o plano do meu celular, mas fui informado que não poderia, pois havia ‘faturas em aberto em meu nome’. Respondi que era impossível, pois o débito era feito em conta corrente. A atendente informou se tratar de um contrato em Campinas, porém eu moro em Sorocaba. Fui até uma loja Claro, pois o celular está em combo NET, e descobri que meu CPF foi utilizado por outra pessoa para abrir uma linha de celular e dois contratos Net de internet, TV e telefone fixo, sem minha autorização, e que havia, nesse contrato em Campinas, aproximadamente R$ 700,00 em aberto. Fiz boletim de ocorrência sobre o caso.”

Resposta da Net: “Em atenção à mensagem do sr. Rodrigo Tavora, a Net informa que fez contato com o consumidor e esclareceu as questões citadas. A operadora permanece à disposição.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.