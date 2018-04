Leitor reclama de cobranças indevidas feitas por empresa de telefonia

Fábio Ricardo relata que todos os meses precisa entrar em contato com a Net para solicitar a correção dos valores lançados em sua fatura. Em janeiro, a Ouvidoria corrigiu o valor e emitiu nova fatura, no entanto, a empresa cortou o serviço do cliente, alegando que o pagamento estava atrasado.

Reclamação de Fábio Verde: “Desde outubro do ano passado, tenho problemas com os valores que são lançados na fatura e todo mês preciso ligar para a Net e solicitar a correção. Até que em janeiro, novamente entrei em contato com a Ouvidoria, que corrigiu os valores e emitiu nova fatura para eu realizar o pagamento. Para minha surpresa, nesta data, a empresa cortou meu serviço, por falta de pagamento. Total falta de respeito com o consumidor.”

Resposta da Net: “Em atenção à mensagem do Sr. Fábio Verde, a Net informa que entrou em contato com o cliente e solucionou o caso. A operadora permanece à disposição.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mailspreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.