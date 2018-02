Leitor reclama de cobranças indevidas feitas por empresa de celular

Nivaldo Silva contratou um serviço de telefonia celular da Claro pelo valor de R$ 39,99. O valor seria mensal, com vencimento todo dia 9. No mês seguinte após o fechamento do contrato, o leitor recebeu um boleto no valor de R$ 84,08. Ele reforça que não solicitou pacotes adicionais ao serviço contratado.

Reclamação de Nivaldo Silva: “Uma loja da Claro de Salvador me ofereceu um serviço de telefonia móvel no valor de R$39,99, com assinatura de contrato na loja e o faturamento via boleto com vencimento todo dia 9. Recebi um boleto no valor de R$ 84,08, o qual paguei para não ter problemas. Em seguida, liguei para a empresa, mas não consegui ser ressarcido. Não quero ser cobrado por pacotes adicionais que não contratei.”

Resposta da Claro: “Em atenção à mensagem do Sr. Nivaldo Silva, a Claro informa que, em contato com o cliente, as questões citadas foram esclarecidas. A operadora continua à disposição por meio de todos os canais de atendimento disponibilizados: SAC 1052, Fale Conosco, Chat, Atendimento por Carta e site www.claro.com.br.”

