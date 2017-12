João Paulo Sacramento se queixa de cobrança indevida de adesão no valor de R$ 92,03 feita pelo Sem Parar. Ainda segundo o consumidor, o aparelho não está funcionando corretamente e ele não conseguiu utilizar o Sem Parar em shoppings. O leitor acrescenta que se sentiu constrangido em algumas situações.

Reclamação de João Paulo: “Tenho sido cobrado indevidamente pelo Sem Parar. Em uma das faturas, consta a cobrança injusta, indevida e não pactuada em contrato sob rubrica “Adesão” no valor de R$ 92,03 e mais os respectivos tributos. Não autorizo o desconto dessa taxa, bem como seus respectivos impostos incidentes. Além disso, o meu tag Sem Parar está apresentando mau funcionamento em estacionamentos de shoppings, tanto é que nunca o usei para esse fim. Já sofri constrangimento em algumas situações.”

Resposta do Sem Parar: “Em eventual não funcionamento do dispositivo, o Sem Parar assegura aos seus clientes a troca em garantia, sem a cobrança de qualquer valor adicional. Verificamos que em 5 de novembro, o cliente compareceu em nossa loja e efetuou a troca do dispositivo. Em 9 de novembro, contatamos o sr. João Paulo, ocasião em que prestamos os esclarecimentos. O reembolso foi efetuado em 16 de novembro.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.