Leitor reclama de cobranças indevidas de telefonia

Norton Villas Boas tinha quatro linhas telefônicas. Ele entrou em contato com a Net para cancelar três linhas, mas continua recebendo faturas referentes a todas as linhas. O consumidor entrou em contato com a empresa, porém não conseguiu cancelar as cobranças.

Reclamação de Norton Villas Boas: “Eu tinha quatro linhas telefônicas inclusas na minha conta da Net. Eu fiz o cancelamento de três linhas e permaneci apenas com uma no valor mensal de R$ 20,00. Mesmo após a solicitação, recebi três contas mensais cobrando as quatro linhas. Entro em contato com a Net, mas não consigo resolver o problema.”

Resposta da Net: “Em atenção à mensagem do sr. Norton Villas Boas, a Net informa que entrou em contato com o cliente e regularizou a situação. A operadora permanece à disposição.”

