Sérgio Listik é cliente da Vivo há muitos anos. O leitor reforça que enfrentou diversos problemas em 2017 com a empresa de telefonia. Em agosto, acreditava que tudo havia sido esclarecido. No entanto, recebeu mais uma cobrança indevida.

Reclamação de Sérgio Listik: “Neste ano, tive vários problemas com a operadora Vivo. Por volta de agosto, acreditei ter solucionado os problemas, após incontáveis contatos com a central de atendimento, inclusive quase chegando ao cancelamento. Entretanto, ao receber a fatura com vencimento em 17 de outubro, notei que os serviços contratados ultrapassavam o custo que eu esperava em torno de R$ 200. Liguei para a central de atendimento e foi registrado um protocolo, porém a empresa não se posicionou sobre a cobrança indevida.”

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que a situação mencionada pelo sr. Sergio Listik foi regularizada, sem ônus financeiros para o cliente. Os esclarecimentos foram feitos.”

