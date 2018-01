Leitor reclama de cobranças indevidas após cartão ter sido clonado

Ruben Ernesto tem um cartão de crédito administrado pelo Banco Bradesco. Ele relata que no ano passado o cartão foi clonado e imediatamente informou ao banco quando soube do problema. No entanto, o leitor se queixa que meses depois ainda continua recebendo a cobrança de uma assinatura da Netflix que não foi feita por ele.

Reclamação de Ruben Ernesto: “Eu tenho um cartão de crédito administrado por Bradesco Cartões e no ano passado o cartão foi clonado. Fizeram muitas compras por internet. Como Bradesco envia mensagens por celular para informar as compras realizadas, fiquei desesperado porque fazia vários dias que não usava esse cartão. A equipe de segurança do banco entrou em contato comigo e cancelou as despesas ilegais. Mas, junto com as compras, foi feita uma assinatura de Netflix. Depois de três meses continuei recebendo as cobranças na fatura do cartão.”

Resposta do Bradesco: “Em relação à manifestação do Ruben Ernesto Licaveski informamos que mantivemos contato para esclarecimento do assunto. Agradecemos a oportunidade de prestar-lhe estes esclarecimentos e permanecemos a disposição.”

