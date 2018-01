Leitora reclama de cobrança indevida feita por empresa de telefonia

Lenke Peres tem o combo da Net que inclui TV, telefone e internet. No fim do ano passado, ela observou que a conexão estava muito lenta. Um técnico da empresa foi à sua residência e trocou o modem que, segundo ele, estava muito antigo. A consumidora reclama que no mês seguinte ao conserto foi debitado o valor de R$ 90 em sua conta bancária.

Reclamação de Lenke Peres: “Tenho o plano Net Combo, que inclui TV por assinatura, telefone e internet. Minha fatura está em débito automático, com vencimento todo dia 10. No ano passado, comecei a ter problemas para conectar a internet. Um técnico veio à minha residência e disse que o modem era muito antigo e era ele que estava causando o problema. Então, o técnico trocou o modem, e o sinal de internet se normalizou. Quando acessei a fatura on-line, no mês seguinte, vi que veio debitado o valor indevido de R$90, relativo à troca do modem.”

Resposta da Net: “Em atenção à mensagem da Sra. Lenke Peres, a Net informa que entrou em contato com a cliente e regularizou a situação. A operadora permanece à disposição.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.