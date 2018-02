Leitor reclama de cobrança indevida feita por agência bancária

André Tomazela afirma ser cliente antigo do banco Itaú. Ele reforça que nunca teve nenhuma dívida com a instituição bancária. No entanto, o leitor diz ter recebido cobranças em tom de ameaça pelo celular e por correspondência em nome de outro cliente que também se chama André.

Reclamação de André Tomazela: “Tenho recebido cobranças em tom de ameaça em meu celular e em meu endereço por dívida no Itaú em nome de André. Meu nome também é André, no entanto, tenho conta no Itaú, um relacionamento longínquo e nunca tive nenhuma dívida com o banco.”

Resposta do Itaú: “Adotamos todas as medidas cabíveis para solucionar a reclamação do cliente. Na oportunidade de nosso contato, o cliente nos informou não ter recebido novos contatos por telefone e nem por correspondência. Lamentamos por eventuais transtornos ocorridos, e nos mantemos a disposição.”

