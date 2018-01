Leitor reclama de cobrança indevida feita pela Nextel

O leitor Mauro Sérgio de Medeiros Júnior se queixa de ligações indevidas que está recebendo da Nextel referente a uma conta que já está paga. Ele disse que a conta foi acertada dez dias após a data de vencimento porque veio com valor errado. Mesmo assim, continua recebendo cobranças da empresa de telefonia.

Em resposta ao Estadão, a Nextel esclarece que a solicitação do leitor foi atendida.

Reclamação de Mauro Sérgio de Medeiros Júnior: “Eu e minha mulher estamos recebendo todos os dias ligações constantes de cobranças referentes ao dia 20 de janeiro, sendo que a conta foi paga no dia 30 de janeiro, conforme comprovante enviado. Vale destacar que não paguei no dia 20 porque veio um valor acima do combinado, já que fiquei seis meses sem receber internet e voz. O que fico extremamente chateado é que por diversas vezes informei que havia feito o pagamento para todos os atendentes da Nextel”.

Resposta da Nextel: “Em atenção ao relato enviado, a Nextel esclarece que o cliente foi contatado e sua solicitação foi atendida. A empresa está à disposição para mais esclarecimentos por meio dos seus canais oficiais”.