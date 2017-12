Leitor reclama de cobrança indevida de TV por assinatura

João Adão Gomes da Silva relata que a Net entrou em contato para oferecer um novo pacote. No dia da instalação, o técnico entregou um chip da operadora Claro ao leitor, dizendo que era cortesia da empresa. Porém, após seguir os procedimentos, o consumidor foi surpreendido com cobrança de fatura.

Reclamação de João Adão Gomes da Silva: “A Net me ligou para propor uma alteração no meu plano para o Combo Net. Aceitei alterar o meu plano e fiz a portabilidade do meu telefone fixo da Vivo para a Net. Quando o técnico da Net veio à minha casa para instalar o modem, entregou um chip da Claro e me disse que era cortesia da Net, e era para ativar o chip sem custo nenhum. Quando fui ativar o chip da Claro, o atendente perguntou qual plano eu queria, e eu disse que não queria plano nenhum e que estava apenas seguindo as recomendações que era para ativar o chip sem nenhum custo. Eu não ativei no dia. Depois, me ligaram da Net pedindo que eu ativasse o chip e que isso não teria custo. Fiz a ativação, mas, para minha surpresa, veio fatura desse mês no valor de 54,80 de habilitação do chip da Claro.”

Resposta da Net: “Em atenção à mensagem do sr. João Adão Gomes da Silva, a Net informa que entrou em contato com o cliente e solucionou o caso. A operadora permanece à disposição.”

