Leitor reclama de cobrança indevida de empresa de telefonia

Fernando Burjato recebeu uma conta da empresa Vivo com valor acima do que costuma pagar. Ele entrou em contato com a empresa e foi orientado a não pagar a fatura porque um novo boleto seria emitido. Segundo o atendente, alguns serviços poderiam ser suspensos, mas ele só precisaria entrar em contato com a Vivo para informar o que tinha ocorrido. No entanto, o leitor ressalta que a TV nunca mais voltou a funcionar.

Reclamação de Fernando Burjato: “Recebi uma fatura com um valor que era o dobro do que eu pagava. Imaginei que estava errado. Tentei telefonar para a Vivo, mas, como sempre, tinha muita espera e musiquinha para ouvir. Até que um dia recebi uma ligação da Vivo e contei o meu problema, e eles me orientaram a não pagar o boleto e esperar outra fatura. Fui informado de que poderia acontecer de minha televisão ser cortada, mas que era só avisar que o pagamento havia sido efetuado que o sinal seria restabelecido. O boleto chegou, paguei, e a TV nunca mais voltou a funcionar.”

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que o caso do sr. Fernando Burjato já se encontra regularizado. Não havendo nenhuma pendência em nome do sr. Fernando do serviço em questão com essa operadora.”

