Leitor reclama de cobrança abusiva em plano de celular

Ricardo Tayama solicitou a troca de seu plano 100 minutos para o Vivo Família 6GB no valor de R$250, que incluía um número adicional. Mas a mensalidade chegou com valor acima do combinado.

Reclamação de Ricardo Tayama: “Solicitei em uma loja da Vivo a alteração de meu plano 100 minutos para o Vivo Familia 6GB, em que o custo seria de R$ 250, incluindo um número adicional totalmente sem custos. Para minha surpresa, na conta de julho percebi que havia sido enganado pela loja, pois o MultiVivo Grátis foi habilitado também como um plano adicional, o que gerou um valor de R$ 500 na fatura.”

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que entrou em contato com o sr. Ricardo Tayama, e o mesmo está ciente que foi efetuada a correção do plano. O cliente também foi ressarcido do valor.”