Leitor reclama de cobertura de garantia de móvel

Patrick Robba comprou uma cama na loja Ortobom. Oito meses depois, a lateral do colchão descosturou totalmente. Apesar de o vendedor dizer que a garantia do produto era de três anos, o consumidor ressalta que foi informado somente no dia da queixa que a garantia não era válida para toda a mercadoria.

Reclamação de Patrick Robba: “Há oito meses, resolvi comprar uma cama de casal na Ortobom. A agilidade da empresa no momento da venda e até mesmo na entrega do produto é digna de ganhar prêmio. Na loja, os vendedores falam da garantia de três anos do produto. O que eles não te contam é que o produto só tem garantia das molas. Acredite se quiser, a Ortobom vende uma cama com apenas parte do produto na garantia de três anos. Há um mês, para a minha surpresa, a lateral do colchão descosturou de ponta a ponta.”

Resposta da Ortobom: “Logo que soube do ocorrido, a Ortobom providenciou a troca do produto. A Ortobom pede desculpas pela situação ocorrida, pois a empresa é rígida no tocante ao atendimento ao cliente, e está convocando o franqueado para deixar claro que o ocorrido é inaceitável e para reciclagem e treinamento.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.